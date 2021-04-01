Эмбер Херд назвала «коротышкой» обвинившего ее во лжи юриста Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 1 апреля. Отголоски скандального развода актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа продолжают напоминать о себе даже спустя четыре года. Актриса вступила в перепалку с юристом бывшего мужа.

Новый виток скандала зародился на странице актрисы в Twitter: звезда вступила в острую дискуссию с поклонниками Деппа, обвинившими ее в клевете в адрес бывшего мужа. Юрист Адам Уолдман, представлявший интересы звезды «Пиратов Карибского моря» во время развода, не остался в стороне и опубликовал несколько снимков Эмбер, сделанных в тот период, когда, по словам актрисы, Депп ее избивал.

Юрист обратил внимание, что на снимках не видно следов побоев, о которых Херд заявляла в ходе судебных разбирательств. В ответ на это актриса позволила себе достаточно колкое высказывание в адрес Уолдмана, высмеяв его внешность.

«Да, мистер Уолдман, я, может, и была накрашена по такому случаю. А вы в любом случае останетесь коротышкой», — написала Эмбер.

Роман между Эмбер Херд и Джонни Деппом начался в 2011 году на съемочной площадке фильма «Ромовый дневник». В январе 2014 года актер сделал возлюбленной предложение. Свадьбу звезды сыграли 3 февраля 2015 года. Брак продлился недолго — в мае 2016 года Херд подала на развод.

На минувшей неделе стало известно, что суд в Великобритании отказал Джонни Деппу в апелляции по делу о клевете со стороны его бывшей жены Эмбер Херд.