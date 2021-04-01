Возбуждено уголовное дело по факту клеветы о бизнесмене Евгении Пригожине

Санкт-Петербург, 1 апреля. Руководитель сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков решил не возвращаться в Россию после возбуждения уголовного дела по заявлению петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о клевете.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», 30 марта 2021 года по заявлению бизнесмена было заведено уголовное дело №12101450129000158 по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Сам пост с заведомо ложной информацией был размещен в соцсетях еще в сентябре минувшего года.

«1 сентября 2020 года Волков на своей странице в Facebook, а также в одноименном Telegram-канале разместил посты с заведомо ложной, не соответствующей действительности информацией о Евгении Викторовиче Пригожине. После чего юридическая служба «Конкорд» подала заявление в ОМВД по Савеловскому району города Москвы, где указала, что неустановленное лицо от имени Волкова распространило заведомо недостоверную, порочащую информацию и попросила возбудить уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Органы дознания провели доследственную проверку и установили, что в указанных публикациях присутствует состав преступления. Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а также осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Юристы «Конкорда» выразили благодарность сотрудникам ОМВД по Савеловскому району Москвы и Савеловской межрайонной прокуратуре Москвы за проделанную работу.

«Надеемся, что Леонид Волков будет оперативно привлечен к уголовной ответственности и получит справедливое наказание по совокупности совершенных им преступных деяний. Пресс-служба внимательно отслеживает все размещенные в Сети публикации, а юристы продолжают изучать высказывания Навального, Соболь и Милова на предмет наличия признаков клеветы, и в ближайшее время по ним тоже возможны подачи заявлений о возбуждении уголовных дел по ст. 128.1 УК РФ», — заключает пресс-служба «Конкорда».

В конце октября 2020 года Пригожин подал судебный иск в отношении Леонида Волкова, который оклеветал предпринимателя в Сети. В исковом заявлении бизнесмена указано, что соратник блогера Алексея Навального опорочил репутацию Евгения Пригожина, а также распространял сведения о бизнесмене, не соответствующие действительности.