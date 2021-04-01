Шимпанзе устроили продавцом в Новосибирский зоосад

Новосибирск, 1 апреля. Шимпанзе обслуживает посетителей Новосибирского зоопарка. Животное встречает гостей на кассе и продает билеты.

Обезьянку зовут Филя, сегодня его первый рабочий день в качестве продавца. Видео с необычным сотрудником зверинца опубликовано в группе «Нетипичный Новосибирск». В зоопарке признались, что примата посадили на кассу в качестве шутки на 1 апреля.

Посетителям понравился юмор сотрудников. Пользователи поддержали розыгрыш в комментариях к ролику. Они в шутку удивлялись, почему продавец сидит без маски ничего не продает. Комментаторы заключили, что шимпанзе ожидает пенсионеров, вход для которых бесплатный.

Недавно в хабаровском зоопарке родился медвежонок. Беременность медведицы длилась восемь месяцев. Малыш уже подрос и начал регулярно гулять по вольеру. Детеныш живет вместе с мамой в берлоге.