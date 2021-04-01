Главный московский диетолог назвал эффективный способ похудения после самоизоляции

Москва, 1 апреля. Некоторые россияне начали страдать от лишнего веса, набранного в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Возвращение к привычному образу жизни после самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа позволит сбросить лишние килограммы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам специалиста, появление лишнего веса объясняется довольно легко. Люди начали меньше двигаться и реже ограничивать себя в выборе рациона питания, хотя до наступления самоизоляции они могли вести вполне активный образ жизни. Теперь же люди не ограничены четырьмя стенами, поэтому похудеть будет достаточно просто.

«Для того, чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале — здоровому, образу жизни, питанию с нормальной физической активностью», — заключила Стародубова.

Ранее россиянам рассказали о пяти самых эффективных диетах. В нее вошли средиземноморский и вегетарианский рационы питания.