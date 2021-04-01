Астролог Богданов заявил, что время стерло экстрасенсов-мошенников

Санкт-Петербург, 1 апреля. Время отфильтровало большинство экстрасенсов-мошенников, заявил астролог, парапсихолог Павсекакий Богданов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Время вытеснило всех с рынка. Мы прекрасно помним, как 15 лет назад были эфиры, где экстрасенсы водили с экранов руками, снимали сглазы, выводили камни из почек, ожидая, когда им на карту переведут деньги. Помню, в 90-е видел, как тетка продавала обувь, а через три дня принимала людей. Эти времена прошли. Само время является отличным фильтром. Прежде чем обращаться к тому или иному специалисту, мы смотрим на опыт работы», — прокомментировал он.

По мнению Богданова, если человек в магической и паранормальной сфере отработал 15 лет, доверия к нему больше, поскольку он пережил тяжелые времена гонений в 2005–2015 годах, когда были законодательные попытки запрещения любого рода оккультных наук, кроме церкви. Астролог не отрицает, что в сфере экстрасенсорики и астрологии есть и мошенники. Но, по его словам, они присутствуют в любой сфере, включая структуры МВД и здравоохранения. Рано или поздно время и Уголовный кодекс мошенников вытеснят.

Богданов припомнил, что до решения правительства всех экстрасенсов хотели вывести «за грань закона». При этом в России зарегистрировано порядка 20 тыс. индивидуальных предпринимателей, работающих в, как выразился парапсихолог, «сфере тонкой материи». Это ежегодные взносы в бюджет страны минимум в сумме 33 тыс. рублей, или же 6% от дохода. Спикер отметил, что экстрасенсы на свои отчисления содержат порядка семи тысяч пенсионеров.

«Был ряд депутатов во главе с Милоновым, которые вносили законодательные инициативы запретить на территории РФ деятельность астрологов, парапсихологов, экстрасенсов и подобных. Были запреты на нашу рекламу, круглые столы с депутатами Госдумы, где мы высказывали свою позицию. В итоге споры закончились в 2015 году, когда Правительство РФ на законопроекты депутатов выдало хороший отзыв, и наша деятельность была включена в европейский перечень деятельности. А мы с вами в ВТО. Поэтому все эти споры на уровне Госдумы были закрыты благодаря правительству», — рассказал Богданов.

Ранее таролог, психолог, коуч Элена Гамаюн в разговоре с корреспондентом ФАН назвала профессии, которым повезет в апреле 2021 года.