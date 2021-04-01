Сто двадцать военнопленных освобождены в Ливии

Триполи, 1 апреля. Сто двадцать военнопленных из рядов Ливийской национальной армии (ЛНА) освобождены в городе Аз-Завия в среду, 31 марта.

Оценку этому событию дал глава образованного в марте Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба. На своей странице в Twitter он назвал освобождение военнопленных позитивным прогрессом на пути примирения.

مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة.

إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية صباح اليوم تمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 31, 2021

«Будущее и прогресс Ливии связаны с ее способностью залечивать свои раны путем национального примирения и достижения справедливости», — добавил глава правительства.

Освобождение пленных состоялось в рамках соглашений Совместного военного комитета «5+5», заключенных в Женеве.