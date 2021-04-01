Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ливия

Сто двадцать военнопленных освобождены в Ливии

Сто двадцать военнопленных освобождены в Ливии

Триполи, 1 апреля. Сто двадцать военнопленных из рядов Ливийской национальной армии (ЛНА) освобождены в городе Аз-Завия в среду, 31 марта.

Оценку этому событию дал глава образованного в марте Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба. На своей странице в Twitter он назвал освобождение военнопленных позитивным прогрессом на пути примирения.

«Будущее и прогресс Ливии связаны с ее способностью залечивать свои раны путем национального примирения и достижения справедливости», — добавил глава правительства. 

Освобождение пленных состоялось в рамках соглашений Совместного военного комитета «5+5», заключенных в Женеве.

Новости партнеров