Сто двадцать военнопленных освобождены в Ливии

Триполи, 1 апреля. Сто двадцать военнопленных из рядов Ливийской национальной армии (ЛНА) освобождены в городе Аз-Завия в среду, 31 марта.
Оценку этому событию дал глава образованного в марте Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба. На своей странице в Twitter он назвал освобождение военнопленных позитивным прогрессом на пути примирения.
مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 31, 2021
إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية صباح اليوم تمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.
«Будущее и прогресс Ливии связаны с ее способностью залечивать свои раны путем национального примирения и достижения справедливости», — добавил глава правительства.
Освобождение пленных состоялось в рамках соглашений Совместного военного комитета «5+5», заключенных в Женеве.