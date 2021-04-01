Экстрасенс Миронова рассказала, суждено ли Трампу снова стать президентом



Санкт-Петербург, 1 апреля. Суждено ли Дональду Трампу стать президентом снова, и какие трудности ждут его на пути к президентству, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я уверена, что Трамп был, есть и останется президентом США. Трампу предстоит очень серьезная борьба за право за статус президента. Но я уверена, что он все-таки выиграет, несмотря на то, что будет много проблем, так как многие не будут хотеть, чтобы он снова стал президентом», — рассказала Дарья Миронова.

Экстрасенс также сообщила, что по-прежнему существует очень серьезный противовес Трампу. Но на самом деле, он выиграл президентские выборы. Единственное, Трамп не смог договориться с нужными людьми, не дал им взятку, не нашел компромисса. Поэтому «его стали просто давить, как таракана», объяснила Миронова.

«Могу сказать, что абсолютно точно Трамп вновь пойдет на выборы. Он слишком эгоистичен и самодостаточен. Он заряжен негативом и несправедливостью, что, на самом деле, можно объяснить в его случае. Его просто задавили и не дали право голоса. Это очень странно, ведь Америка считается самым демократичным государством в мире. Но по факту мы видим, что это не так. Мне даже с какой-то стороны обидно за Трампа, потому что по отношению к нему применяется явно агрессивная и нечестная игра», — заявила экстрасенс, подчеркнув, обо всем этом будет известно, многие вещи вскоре вскроются.

Ранее ФАН сообщал, предсказавшая победу Трампа экстрасенс раскрыла детали пророчества.