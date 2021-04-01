Фанаты помогли 23-летней актрисе Ольге Сухаревой выбрать имя третьему сыну

Москва, 1 апреля. Актриса популярного российского сериала «Гадалка» Ольга Сухарева в третий раз стала мамой. За помощь в выборе имени артистка поблагодарила своих фанатов в Instagram.

Совсем недавно юная актриса родила третьего ребенка и выписалась из клиники. По этому случаю она опубликовала серию фотографий из больницы, на которых позирует с супругом. В публикации артистка призналась, что у нее закончилась фантазия, и она никак не может придумать имя для ребенка.

Поклонники сразу же откликнулись на просьбу и оставили более четырех тысяч комментариев по этому поводу. Среди них Сухарева и выбрала имя для младшего сына, о чем рассказала в следующем посте. Мальчика решили назвать Макаром.

«Спасибо вам! Это было круто!!! Вы мне помогли! Счастливый победил! Пусть будет счастливым сладкий новенький малыш! Ну, и мы просто поняли, что Марк, Мирон и Макар – идеально», — эмоционально отметила артистка в новой публикации.

На выписку из роддома Сухарева надела белое платье в тонкую полоску и в цвет ему строгий пиджак. Образ актриса дополнила стильными коричневыми сапогами на устойчивом каблуке.

Недавно о своем желании завести ребенка заявила королева русского шансона Любовь Успенская. Несмотря на возраст, артистка хочет стать матерью снова, последовав примеру певицы Аллы Пугачевой.