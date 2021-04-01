Новак отметил улучшение обстановки на рынке топлива

Москва, 1 апреля. О состоянии мирового рынка нефти, а также о необходимых мероприятиях по сохранению стабильности в отрасли высказался в рамках заседания ОПЕК+ Александр Новак.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил во время заседания ОПЕК+, что необходимо заниматься постоянным мониторингом рынка. По его мнению важно, чтобы не происходило ни перегрева рынка, ни переизбытка нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Новак отметил улучшение ситуации на рынке нефти в сравнении с той, которая наблюдалась во время последней встречи организации стран-экспортеров нефти. Сейчас фиксируется дефицит размером 2 млн баррелей в сутки.

«С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки», отметил вице-премьер РФ.

Помимо этого Александр Новак подчеркнул, что вакцинация населения по всему миру позволяет более оптимистично прогнозировать будущее. Однако политик разделяет мнение министра энергетики Саудовской Аравии о том, что существует еще множество неопределенностей.

Вице-премьер России еще в начале марта отмечал, что участникам ОПЕК+ необходимо постоянно следить за уровнем перегрева мирового рынка нефти.