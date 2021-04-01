Лавров рассказал, как ему работается на посту главы МИД РФ на фоне изменений в мире

Москва, 1 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на фоне быстрой смены эпох в международной политике ему не скучно работать в должности главы МИД России.

Об этом политик рассказал во время передачи «Большая игра» на Первом канале, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, за время работы на посту постпреда РФ при ООН, а после в должности министра крайне изменились Соединенные Штаты.

«Если коротко: нескучно. Это если говорить об эпохах, через которые я прохожу в своей карьере. Все мы в этих эпохах существовали, видели все эти переходы», — подчеркнул Лавров.

По его словам, все революционные события крайне сильно повлияли на США, а переломный момент произошел в сентябре 2001 года. В то время Лавров находился в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД РФ заявил, что конфронтация России с Западом достигла дна. По его словам, Москва готова восстанавливать отношения с Евросоюзом, но не намерена «стучаться в закрытую дверь».