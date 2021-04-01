Верховный суд РФ отказался от отмены масочного режима в России

Москва, 1 апреля. Масочный режим в России, который ввели на фоне пандемии коронавирусной инфекции, отказались отменять в Верховном суде РФ.

Коллективный иск подали около полутора тысяч жителей нескольких регионов. Они просили отменить санитарное требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты. По мнению представителя истцов Александра Саверского, маски создают ложное ощущение безопасности, из-за которого люди пренебрегают другими способами профилактики.

Представитель Роспотребнадзора выступил против удовлетворения иска. Нормы введены в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают права россиян. При этом многие истцы не смогли попасть на заседание, так как отказались использовать маски, без которых в здание суда не пускают.

До этого депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим в России не отменят. Маски защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, который циркулирует в стране ежегодно.