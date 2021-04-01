Журналист Defence Blog рассказал об особенностях нового российского танка «Бурлак»

Москва, 1 апреля. Американские эксперты обратили внимание на необычный вид боевого отделения для российских танков «Бурлак».

Автор материала для американского издания Defence Blog Дилан Малясов отметил, что в открытых источниках нет практически никакой информации о российском секретном боевом отделении «Бурлак». Перевод публикации зарубежного эксперта публикует «ПолитРоссия».

Ранее в соцсетях появились предполагаемые фотографии российской новой военной техники — их опубликовал военный эксперт Алексей Хлопотов на своей странице в Facebook.

Американский эксперт акцентирует внимание читателей на том, что особенность нового российского танка заключается в конструкции удлиненной башни с длинным задним выступом для размещения боеприпасов. «Бурлак» установлен на Т-80БВМ.

«Стоит отметить, что внешний вид башни танка претерпел ряд изменений, что говорит о том, что программа «Бурлак» получила новое развитие», — пишет Дилан Малясов.

Ранее в Центральном военном округе (ЦВО) прошли учения по противодействию терроризму. Танкистам вместе с поддержкой с воздуха удалось отработать проведение контртеррористической операции с блокировкой и уничтожением группировок, пишет RT.