Лавров удивился обиде ЕС на характеристику Москвы отношений с Брюсселем

Москва, 1 апреля. Обида Евросоюза (ЕС) на характеристику Российской Федерации реальных отношений с Брюсселем удивила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом российский политик рассказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он добавил, что отношения между ЕС и Россией выстраивались не один год.

«Мы удивляемся, что ЕС с обидой воспринимает эти оценки. Это просто констатация объективной данности», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, на момент, когда произошел госпереворот на Украине, отношения Брюсселя и Москвы включали в себя саммиты дважды в год.

Ранее российский министр иностранных дел заявил, что России и Китаю не нужен военный союз наподобие НАТО.