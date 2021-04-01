Собака выхватила микрофон у журналистки в прямом эфире

Москва, 1 апреля. Игривый пес напал на корреспондента «МИР 24» на улице, когда началось прямое включение со зрителями.

Инцидент произошел в тот момент, когда журналистка Надежда Сережкина хотела рассказать россиянам о прогнозе погоды на ближайшие дни. Как только она приготовилась и оператор включил камеру, неожиданно в кадре появился золотистый ретривер. Он схватил микрофон у девушки и стал убегать. По словам сотрудников съемочной группы, пса не смогли поймать сразу, поэтому пришлось его преследовать несколько метров.

Оказалось, что собаку привлек яркий цвет микрофона, и пес решил с ним поиграть. Все это наблюдали и телезрители, поскольку эфир не прервался ввиду технических особенностей. В результате телевизионного инцидента никто не пострадал, пишет «МИР 24».

Чуть позже подошла хозяйка собаки и рассказала, что ретривера зовут Мартин. Со слов хозяйки, он очень добрый и любит поиграть. Журналистка пообещала, что в ближайшее время навестит своего нового друга.