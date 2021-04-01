Боливия закрыла границу с Бразилией из-за нового штамма COVID-19

Санта-Круз, 1 апреля. Департамент здравоохранения города Санта-Круз объявил, что закрывает границу с Бразилией на семь дней. На такие меры власти пошли в связи с распространением «бразильского» варианта коронавируса.

«Граница с Бразилией закрыта на семь дней. Это решение центрального уровня, о котором мы просили уже 15 дней», — прокомментировал решение сотрудник ведомства Карлос Уртадо.

El secretario de Salud, Marcelo Ríos, indicó de que se espera que el Gobierno central viabilice la solicitud de restricciones y aislamiento de casos positivos en la frontera con Brasil, además de la urgente distribución de vacunas contra el Covid-19. ???? https://t.co/FvHR9QHp8P pic.twitter.com/7ZNm3q2kNA — Gob. de Santa Cruz (@GobSantaCruz) March 29, 2021

По словам министра здравоохранения страны Марсело Риоса, центральное правительство Боливии также рассмотрит вопрос на заседании кабинета министров и примет решение по более точным датам закрытия границы.

Власти Боливии подчеркивают: несмотря на то, что еще не выявлено значительного распространения «бразильского штамма», опасность очень велика. Согласно известным данным, новый вид коронавируса более заразен и чаще приводит к летальному исходу.

По данным на 31 марта, в департаменте Санта-Круз было зарегистрировано 398 случаев заражения COVID-19, 446 человек выздоровели и 10 скончались. Всего количество больных превышает 96 тысяч. В целом по стране зафиксировано 272, 4 тыс. случаев заражения, скончались 12,2 тысячи человек.

????????Datos: Durante la jornada de hoy se registraron 279 nuevos casos de Covid-19, sumando a 96.233 en todo el departamento de Santa Cruz. pic.twitter.com/81GaOPolyS — Gob. de Santa Cruz (@GobSantaCruz) March 30, 2021

Ситуация в Бразилии

Бразилия второй день подряд становится рекордсменом по смертности от COVID-19 — за день скончалось более 3900 человек, что является беспрецедентным уровнем для всех стран мира. Общее количество жертв пандемии в стране на текущий момент составляет 321,5 тысячи.

Многие штаты Бразилии переживают коллапс системы здравоохранения из-за стремительного роста заболеваемости. Ежедневно в государстве регистрируется более 90 тыс. случаев инфицирования, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и кислорода.

Страна является «лидером» по количеству зараженных в Латинской Америке — заболели более 12,7 млн человек. Столь печальная статистика объясняется тем, что Болсонару долгое время отрицал опасность пандемии, называл COVID-19 «обычным гриппом» и критиковал вакцины. Накануне президент вновь предложил отменить антиковидные ограничения, которые действуют в некоторых штатах, и возобновить работу большинства учреждений.