Эфир: Астрологи или футурологи? Чьи прогнозы точнее, обсудили в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 1 апреля. В четверг, 1 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Взгляд в будущее. Экстрасенсы, маги и прочие мистики против профессиональных экспертов. Чьи прогнозы точнее».

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Безусловно, мистика всегда была популярна, и даже люди, наделенные властью, часто принимают решения, опираясь на предсказание астрологов или других провидцев.

В рамках нашего эфира мы поговорили о потустороннем. Рассказали, как работают маги и гадалки, почему на протяжении веков популярна астрология, борется ли государство с бизнесом, построенным на вере в мистику, и почему на федеральных каналах так часто показывают экстрасенсов.

Кроме того, мы попробовали спрогнозировать события в глобальной политике, узнали о здоровье Джо Байдена и мировых заговорах.

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: практикующий астролог, член Союза астрологов России Юлия Богданова, потомственная ведьма, основатель международной магической организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь, астролог, парапсихолог Павсекакий Богданов, священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий, координатор российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец, экстрасенс Дарья Миронова, депутат ГД, член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.