«Людям виднее». День смеха. ФАН-ТВ

Первое апреля — международный День смеха, время безобидных шуток и розыгрышей. Любят ли петербуржцы шутить и умеют ли это делать, выясним в новом выпуске «Людям виднее».

Горожане на вопросы отвечали с позитивом, рассказывали свои истории и делились креативными розыгрышами. А есть и те, у кого первое апреля ассоциируется совершенно с другими праздниками.

Участие в передаче принял также резидент Comedy Club в Санкт-Петербурге Дмитрий Мишланов. В какой он предстал роли — смотрите в выпуске программы.