Созданные из эмбриона лягушки ксеноботы помогут очищать океан

Вашингтон, 1 апреля. Ученые из Университета Тафта в США использовали ткани 24-часового эмбриона африканской шпорцевой лягушки для создания ксеноботов.

Продолжительность жизни подобных микроботов на основе клеток составляет от десяти до 14 дней. Они могут плавать и ходить благодаря структурам, напоминающим волоски.

Такие «живые роботы» собираются большими группами, выполняя определенную задачу. Конструкция является полностью экологичной и биоразлагаемой. Ученые уверены, что ксеноботов можно использовать для сбора микропластика в водоемах, а также в области медицины для транспорта лекарственных веществ в пораженные ткани организма. К выполнению более сложных заданий их будет готовить суперкомпьютер.

Российские ученые ранее обнаружили в грибах уничтожающие коронавирусную инфекцию соединения. Отмечается, что препарат на основе этих веществ будет обладать высокой противовирусной эффективностью.