Продюсер Виктор Дробыш послал Настасью Самбурскую к психиатру

Москва, 1 апреля. Заслуженный артист России, 54-летний композитор и продюсер Виктор Дробыш предположил, что у актрисы и певицы Настасьи Самбурской могут быть проблемы с ментальным здоровьем.

Громкий скандал, в центре которого оказались Дробыш и Самбурская, продолжает набирать обороты: продюсер ранее потребовал от бывшей подопечной вернуть деньги, инвестированные в ее раскрутку. Самбурская же возвращать средства наотрез отказалась, аргументируя свое решение тем, что продюсер якобы обманул ее как потребителя.

Дробыш в эфире YouTube-шоу «Алена, Блин!» уточнил, что суммарно вложил в раскрутку Самбурской 12 млн рублей. Такие траты продюсер объяснил невероятным потенциалом, который разглядел в артистке.

Композитор добавил, что нанял адвоката, чтобы вернуть свои деньги, потому что полюбовно решить этот вопрос не получится в силу взбалмошного характера Самбурской.

«От нее можно ожидать неожиданного выхода из-за печки. Вся ее агрессия, озлобленность — проблема, взятая из детства, здесь должен работать психиатр», — заключил артист.

Настасья Самбурская ранее призналась, что в последние месяцы столкнулась со множеством проблем со здоровьем, среди которых оказалось и выпадение волос.