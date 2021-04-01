Стоимость велосипедов может вырасти в России на 35%

Москва, 1 апреля. Российские продавцы велосипедов столкнулись с нехваткой около 70% ассортимента. На фоне этого цены на модели могут увеличиться на 35%, предупредили участники рынка.

По мнению экспертов, предпосылки дефицита продукции возникли в прошлом году, когда продажи велосипедов во всем мире резко выросли на фоне пандемии коронавируса. Дополнительный спрос спровоцировали курьеры службы доставки. Кроме того, в связи с пандемией, была приостановлена работа некоторых крупных заводов по производству велосипедов в США и Евросоюзе, что повлияло на поставки.

Ситуация осложняется и отсутствием деталей. Все это грозит подорожанием велосипедов. По словам гендиректора магазина CityCycle Владимира Лосинского, стоимость транспортных средств может увеличиться на 10%–12%. Представитель изготовителя велосипедов Forward Михаил Невелев уточняет, что многие модели уже подорожали на 35%.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус ранее сообщил ФАН, что предположение о повышении тарифов такси на 5%–10% в связи с увеличением стоимости бензина безосновательно.