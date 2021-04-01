Военкор Котенок об обострении в Донбассе: На Украине мало желающих идти на смерть

В Киеве сделана ставка на интенсификацию конфликта в Донбассе. Об этом в интервью ФАН рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.

«Учитывая вассальный статус киевского режима, действительно, властям Украины могут дать отмашку по аналогии тем, как Михаила Саакашвили подстрекали к действиям против российских миротворцев в Грузии. Ему обещали поддержку, говоря, что ржавые русские танки будут сожжены, а Россия не осмелится действовать. К чему это привело, мы прекрасно знаем. Аналогичные моменты прослеживаются и сейчас. С другой стороны, Украина действует более осторожно, и желающих идти на смерть там не так уж много», — заявил собеседник агентства.

По словам журналиста, возможной военной провокацией Киев может попытаться решить одну из актуальных политических задач.

«Минские соглашения, на которые Украина, грубо говоря, забила, — это не есть история Владимира Зеленского. Это тот чемодан без ручки, который ему всучили с гетманским троном и от которого он не знает, как избавиться. Поэтому у «Зе-команды» велик соблазн как-то переформатировать ситуацию и выйти на переговоры с новой линией фронта. Киев надеется, что получит новые выгодные рубежи и плацдармы», — пояснил военкор.

При этом Котенок напомнил о предыдущих неудачных наступлениях Киева.

«За семь лет вооруженного противостояния в Донбассе Украина не раз и не два пыталась проводить операции локального или более масштабного характера. Каждый раз в силу различных причин эти планы проваливались», — констатировал военный обозреватель.

Ранее Юрий Котенок вместе с представителями Донецкой Народной Республики оценил вероятность начала масштабного военного столкновения с Украиной.