Топ-10 аварий с российскими звездами

Известный российский блогер Эдвард Бил стал участником ДТП с пятью машинами на Садовом кольце. Он управлял синей Audi, которая вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько других авто. Машина блогера не стояла на учете, а номера на ней были подложные. Знаменитости нередко становятся участниками крупных аварий. Самые громкие аварии со звездами — в материале ФАН.

Михаил Ефремов

ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер Михаил Ефремов, показало, к чему приводит безрассудство за рулем и игнорирование ПДД. Артист сел за руль пьяным и устроил аварию, в результате которой погиб человек. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии, однако позже Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

Константин Меладзе

Продюсер и композитор Константин Меладзе в 2012 году сбил насмерть 30-летнюю женщину. Авария произошла недалеко от Киева. Следствие установило, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте — об этом свидетельствует тормозной след машины. Кроме того, ранее композитор не был замечен в нарушении правил ПДД. Меладзе принес извинения семье погибшей, родственники женщины отказались от претензий к композитору.

Витас

В 2013 году певец Витас сбил велосипедистку на северо-востоке Москвы. Женщина получила травмы различной тяжести. Исполнитель принес публичные извинения и признался, что ненавидит себя за неосторожность. Суд лишил Витаса прав на 1,5 года.

Дима Билан

В 2018 году Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Он не успел затормозить на светофоре и врезался в остановившуюся машину. К счастью, никто в аварии не пострадал. Авто певца получило незначительные повреждения, однако второму участнику ДТП повезло меньше — его автомобилю потребовался ремонт. О происшествии Билан рассказал в Instagram, чтобы не плодить слухи. Артист отметил, что был трезв, но допустил столкновение по невнимательности.

Виктор Цой

Смертельное ДТП с участием Виктора Цоя случилось 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы «Слока-Талси» в Латвии. Автомобиль Цоя выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. По версии следствия, певец уснул за рулем.

Леонид Якубович

В 2001 году Леонид Якубович стал участником смертельной аварии. Нетрезвый пешеход выскочил из-за автобуса, поскользнулся и ударился виском о боковое зеркало машины ведущего. Позже мужчина скончался в больнице. Якубович признался, что хоть и не является официально виновным в трагедии, чувствует себя ответственным за случившееся.

Марина Голуб

Актриса Марина Голуб скончалась на 55-м году жизни в ночь с 9 на 10 октября 2012 года в результате ДТП в центре Москвы. Также в аварии погиб водитель артистки, который подвозил ее. В иномарку Голуб на перекрестке врезался автомобиль, водитель был нетрезв. Виновника ДТП приговорили к шести с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

Федор Смолов

В августе 2018 году футболист Федор Смолов за рулем BMW M5 First Edition не справился с управлением и протаранил несколько секций дорожного ограждения. В аварии никто не пострадал, однако иномарка спортсмена не подлежала восстановлению.

Михаил Евдокимов

Актер, юморист и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб на 48-м году жизни в результате автомобильной аварии в 123 километрах от Барнаула. Политик вместе с женой направлялся в село Полковниково, где проходило мероприятие. Во время обгона авто Евдокимова задело другую машину, вылетело в кювет и врезалось в дерево. Артист, водитель и охранник скончались, супруга Евдокимова получила серьезные травмы.

Леонид Быков

Всеми любимый актер, режиссер Леонид Быков погиб в автокатастрофе на 51-м году жизни. Он возвращался на своей «Волге» с дачи под Киевом, артист не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.