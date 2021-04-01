Киев, 1 апреля. Украина не выполнила взятые на себя обязательства по Минским соглашениям и была за это исключена из «нормандского формата», заявил украинский журналист Владимир Кацман.

Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет обещания, связанные со стабилизацией политической ситуации в стране. Именно по этой причине «нормандская четверка» сократилась до «нормандской тройки», а сам лидер стал не нужен Европе, заявил Кацман в интервью запрещенного на территории Украины телеканала «Перший Незалежний».

«Могут быть разные аспекты, но в любом случае это сильная дипломатическая пощечина нашему государству, это сильная дипломатическая «красная карточка», выданная именно Зеленскому. Потому что все участники «нормандского формата» понимают: вне Минских соглашений, вне «нормандского формата», вне Парижского коммюнике нет дороги к миру на Донбассе — вот простая истина», — объяснил эксперт.

Лидеры стран «нормандского формата» могут иметь расхождения по целому ряду политических вопросов, что и отражено в представленных государствами коммюнике, продолжает журналист. Но абсолютно все делегации сходятся в том, что Незалежная игнорирует взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. А значит, делает вывод эксперт, с Украиной и с Зеленским лично невозможен конструктивный диалог.

«Я просмотрел все три коммюнике. Там есть некоторые разности, но все обсуждали Украину без ее участия. Так давайте зададимся вопросом, почему конкретно Зеленского не позвали на эту встречу? И ответ один — потому что мы не выполнили взятые на себя прежде обязательства. Из девяти пунктов Парижского коммюнике мы выполнили со скрипом два. Каждый день ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня», — заключил Кацман.

Ранее Федеральное агентство новостей объясняло, как вовремя начавшиеся переговоры в рамках «нормандского формата» остановили Киев от очередной вооруженной провокации в Донбассе.