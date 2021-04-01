Сахалинцы оскорбились после шутки из «Вечернего Урганта» о местной реке Тухлянке

Южно-Сахалинск, 1 апреля. Насмешки авторов телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале задели чувства жителей Сахалинской области.

Поводом для издевок стало название местной реки Тухлянки. В те времена, когда южная часть острова Сахалина принадлежала Японии, река называлась Масурао.

Гостем очередного выпуска шоу стал актер сериала «Угрюм-река» Александр Горбатов. Во время эфира они вместе с Иваном Ургантом посмеялись над названием сахалинской реки, пишет газета «Культура».

Однако жители Углегорского района, на территории которого течет Тухлянка, не увидели в этом ничего смешного. Насмешки над рекой оказались болезненными для горожан, которые и без того озабочены бедственным состоянием ее экологии. Сахалинцы хотят, чтобы реку не только переименовали, но и сделали настоящей жемчужиной Углегорска с благоустроенной набережной.

На Сахалине построят порт с грузовыми терминалами для перевалки нефти, газового конденсата и угля за 35,9 млрд рублей. Главным инвестором станет крупнейший совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.