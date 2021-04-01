Ветеран железной дороги из Крыма отпраздновала столетний юбилей. ФАН-ТВ

Дети и внуки сотрудницы Симферопольского локомотивного депо также связали свою жизнь с железной дорогой.

Евдокия Антоновна Синякова проработала на железной дороге больше полувека. В составе паровозных бригад трудилась во время Великой Отечественной войны, тогда же была ранена и контужена.

В этом году ветеран войны и железной дороги отпраздновала свой сотый день рождения.

«54 года отработала на железной дороге, а уже на пенсии была, еще после пенсии 16 лет проработала — переплетала архив», — рассказала Евдокия Синякова.

Стать железнодорожником Евдокия Антоновна решила не сразу. Сначала планы были совсем другие, хотела отучиться на педагога, но случай изменил решение и судьбу.

«Хотела вначале поступать на учителя, но потом там был призыв: «Все на паровоз!», и она поступила в ФЗО (школу фабрично-заводского обучения), окончила курс на помощника машиниста. Проходила там практику, причем на очень больших паровозах — ФД Иосиф Сталин. Это очень здоровые паровозы, самые мощные», — рассказал Валерий Синяков.

В 1942 году Евдокия Синякову отправилась на фронт, работала помощником машиниста, возила боеприпасы на военный эшелон под Сталинградом, принимала участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. После окончания войны, вместе с мужем, тоже железнодорожником, переехала в Симферополь, работала в локомотивном депо. У Евдокии Антоновны трое детей, внуки и правнуки. Они тоже пополнили ряды железнодорожников, так образовалась семейная династия.

«Мы выросли на рассказах о железной дороге. Бабушка, дедушка, они там познакомились. Не знаю, как-то так само все сложилось, судьба сама привела, сначала я работала в экономической сфере, но, видимо, так суждено», — поделилась Надежда Ведерникова.

У ветерана-железнодорожника Евдокии Синяковой множество наград, в их числе: орден «За мужество», медали «За оборону Киева», «За доблестный труд в годы ВОВ». В этом году со столетним юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин.