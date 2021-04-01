Житель Красноярска побил мировой рекорд по подтягиванию. ФАН-ТВ

59-летний красноярец подтянулся больше четырех тысяч раз на перекладине. Видео направил в комиссию книги рекордов Гиннеса.

Пенсионер Николай Каклимов из Красноярска вновь бьет рекорды — собственные и мировые. Бывший десантник, мастер спорта по полиатлону сохраняет отличную физическую форму в 59 лет. Регулярно тренируется и приходит к новым достижениям.

«На одних пальцах подтягивался последних четыре часа, то есть ладошки все в крови. Я за счет упражнений с гантелями, считай, на предплечья работаю. Поднимал каждую гантелю рукой по 500 раз, чтобы именно выносливость выработалась», — рассказал Николай Каклимов.

Спортсмен побил рекорд по количеству подтягиваний — 4 098 раз за шесть часов. А это на 213 раз больше, чем у предыдущего рекордсмена в этой категории — 41-летнего Яна Кареса из Чехии.

«У меня его рекорд по подтягиваниям — 3 465 раз. Через полгода побил американец Андрей Шапиро на три тысячи, 515 он сделал. Через год я решил подготовиться и побить его. Побил, через два года меня бьет чех Ян Карес. Мы с ним в хороших отношениях, в Facebook переписываемся всегда. Он побил, у меня это, как говорится, заело, я решил, что надо потренироваться», — продолжил спортсмен.

Поставленную перед собой задачу Николай Каклимов, как всегда, выполнил. В 2015 году он стал рекордсменом в 12-часовом подтягивании — сделал 4 989 повторений, а за сутки подтянулся 7 345 раз.

Рекорд этого года Николай Каклимов зафиксировал на видео и отправил в комиссию книги рекордов Гиннеса. Результаты надеется получить в течение двух месяцев. В случае подтверждения, спортсмен хочет посвятить победу девятилетнему сыну Игнату.