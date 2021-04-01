Трое дагестанцев получили страховые выплаты за инсценированную автоаварию

Махачкала, 1 апреля. Трое жителей Дагестана инсценировали дорожно-транспортное происшествие и получили от страховых компаний выплаты в размере более 380 тысяч рублей. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

По данным республиканского МВД, в схеме участвовали двое махачкалинцев и один житель города Каспийска. По их легенде, водитель «ГАЗели», сдавая назад, врезался в Porsche Cayenne, а также повредил рядом стоящий Volkswagen Polo. В результате мужчинам удалось получить страховые выплаты в филиалах двух компаний.

«Установлено, что двое жителей Махачкалы, находясь в сговоре с мужчиной, проживающим в Каспийске, инсценировали ДТП, представили документы в филиалы двух страховых компаний и получили выплаты в сумме 380 777 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что расследование инцидента продолжается. Процессуальное решение еще не принято.

Ранее ФАН сообщал, что в Кизилюртовском районе Дагестана столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус. В результате трагедии погибла женщина, еще несколько человек были госпитализированы.