В Чечне полицейский получил три года колонии за взятку от наркомана

Грозный, 1 апреля. Бывший сотрудник транспортной полиции получил три года тюрьмы за взятку в 100 тыс. рублей. Как стало известно ФАН, на тот момент действующий страж порядка задержал мужчину, у которого обнаружил вещества, похожие на наркотики.

Следователи СК выяснили, что в октябре 2020 года 27-летний полицейский Грозненского линейного отдела на транспорте заступил на службу по охране общественного порядка. В его обязанности входил досмотр граждан, следующих в поездах. В какой-то момент блюстителю закона на глаза попался пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Силовик принял решение досмотреть вещи путешественника. В багаже он обнаружил таблетки и два пакета, предположительно, со следами наркотиков.

После этого сотрудник полиции предложил откупиться подозреваемому в употреблении психотропных веществ и запросил 100 тыс. рублей. При передаче взятки коррупционера задержали сотрудники УФСБ России по Чеченской Республике.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», — рассказала ФАН старший помощник СУ СК России по Чеченской Республике Марьям Налаева.

После проведения служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Были наказаны в дисциплинарном порядке и руководители взяточника.

«Осужденный практически подвел своих товарищей, которые честно исполняют свой долг в сложной оперативной обстановке, — рассказал ФАН источник в силовых ведомствах. — Парень проработал около одного года. Женат, на его иждивении находится малолетний ребенок».

Суд счел убедительными доказательства, собранные следователями СК, и приговорил оборотня в погонах к трем годам лишения свободы. Исправляться бывший блюститель закона будет в колонии общего режима.