Юрист назвала нюансы получения налоговых льгот при продаже квартиры

В гражданско-налоговых правоотношениях множество законодательных норм, которые определяют порядок действий, необходимых при сделках, чтобы нивелировать ошибки. Продажа недвижимости не исключение. Об этом в комментарии ФАН рассказала юрист Оксана Комарова.

По ее словам, следует обратить внимание на срок владения объектом недвижимости. Если вы собственник недвижимости более минимального предельного срока, установленного нашим налоговым законодательством, тогда от налога освобождаетесь автоматически. По общим правилам, для недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года, такой срок составляет пять лет. Однако бывают исключения, когда минимальный срок составляет три года (статья № 217.1 Налогового Кодекса РФ), но при условии, если право собственности получено:

— налогоплательщиком в порядке наследования или согласно договору дарения от близкого родственника;

— в результате приватизации;

— налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества согласно договору пожизненного содержания с иждивением;

— в собственности продавца нет другого жилого помещения на дату государственной регистрации перехода права собственности к покупателю .

«Хочу напомнить, что излюбленная российская схема с занижением стоимости недвижимого имущества, когда в договоре пишется одна цена, а де-факто в руки передается другая, уже не актуальна, как было раньше. В случае, если доход от реализации объекта недвижимого имущества ниже 70% от кадастровой стоимости, то налог будет исчисляться путем умножения кадастровой стоимости этого объекта на коэффициент 0,7. Это своего рода лайфхак», — пояснила Оксана Комарова.

Юрист заметила, что у вас есть право заявить имущественный налоговый вычет в размере миллиона рублей. В итоге вы можете получить пониженный доход, так как 13% будут рассчитываться от суммы разницы между 70% от кадастровой стоимости и миллиона рублей. Такая история особенно «в тему» в двух ситуациях.

«Ситуация первая: стоимость продаваемой недвижимости не превышает миллиона рублей и размер налоговой льготы полностью перекрывает цену сделки. Вторая ситуация — продажа долевой собственности. К примеру, два человека владеют в равных долях одной квартирой. Они могут продать квартиру не общим договором купли-продажи, но двумя отдельными. В результате чего собственники получат два налоговых вычета и перекроют налог с продажи полностью», — добавила Оксана Комарова.

Кроме того, при продаже недвижимого имущества сумму полученных доходов можно сократить на расходы по приобретению нового. В таком случае налоговые издержки необходимо уплатить с разницы между ними, при условии, что эти сделки совершаются в один налоговый период. Расходы необходимо будет подтвердить соответствующими документами, то есть предоставить документ, на основании которого производились расходы (договор купли-продажи), а также документ, подтверждающий оплату нового объекта недвижимости (расписка от продавца или платежное поручение из банка).