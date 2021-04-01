«Ералаш» возобновляет работу с детьми



Сегодня принято решение о том, что детский лагерь на Алтае «Горный Орленок», который входит в структуру «Ералаша», откроется в этом году. Со 2 июня он начнет принимать детей после двухлетнего перерыва. Это одно из любимых «детищ» умершего в этом году Бориса Грачевского, который каждый год посещал детей и проводил курсы. Угроза полного закрытия лагеря миновала.

Детский оздоровительный лагерь «Горный Орленок» находится в Шебалинском районе Республики Алтай. В прошлом году лагерь не смог работать из-за пандемии и увяз в долгах. Кроме того, не смог выполнить обязательства перед организациями, которые купили путевки и заранее их оплатили.

Например, договор с «Комплексным центром социального обслуживания населения» на сумму 2 027 357 рублей на отдых 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был нарушен. К счастью, удалось заключить мировое соглашение и исполнить обязательства до 2 сентября 2021 года. Есть долги и перед АО «Алтайэнергосбыт». Кроме того, надо было содержать лагерь, занимающий 7 гектаров, не получая прибыль. На грядущие смены уже намечены приезд режиссеров и актеров «Ералаша», проведение английской смены и открытие школы кино.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что «Ералаш» сменил хозяина. Имя Грачевского исчезло из перечня лиц, действующих без доверенности. А кресло генерального директора занял соучредитель Бориса Юрьевича — Аркадий Григорян.