Экстрасенс рассказала, угрожает ли трап самолета жизни Джо Байдена



Санкт-Петербург, 2 апреля. Трап самолета снова доставил президенту США Джо Байдену сложности. Глава государства споткнулся при подъеме на борт номер один. И все бы ничего, вот только это не первый раз, когда американский лидер с трудом добирается до салона. Ранее он попросту упал на трапе. Это породило новые разговоры о его здоровье. Сможет ли Джо Байден досидеть до конца президентского срока, или проблемы со здоровьем не дадут ему это сделать, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Байдена будут тянуть всеми возможными способами до конца президентского срока несмотря на то, что у него будет плохое состояние здоровья. Это тщательно будут скрывать. Тем не менее возраст даст о себе знать, и проблемы со здоровьем будут все заметнее. Это будет проявляться не только когда он вновь станет подниматься по трапу самолета, но и когда Джо Байден будет заговариваться. Он не может связывать слова. Байден может лишь читать текст. Многие журналисты уже обратили внимание на то, что самостоятельных формулировок у него нет. Но все же трап самолета никак не навредит президенту Америки», — заявила Дарья Миронова.

Экстрасенс сообщила, что у Джо Байдена ряд возрастных изменений — слабое сердце, проблемы с сосудами.

«Не нужно быть гадалкой, чтобы это увидеть. Я думаю, что любой врач может поставить диагноз, глядя на то, как Байден разговаривает. Еще у Байдена есть старческий маразм, который также тщательно скрывается препаратами. Однако в мир иной Байден не уйдет до завершения президентского срока, как и от власти. Он досидит до конца. Но это будет уже игрой, Байден будет марионеткой, что мы видим уже сейчас», — объяснила экстрасенс.

По словам Дарьи Мироновой, второй президентский срок Байден не выдержит, это очевидно.

Ранее экстрасенс рассказала, что ждать от Байдена на посту президента США.