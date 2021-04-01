Анохин прокомментировал свое участие в праймериз

Санкт-Петербург, 1 апреля. Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин планирует переизбраться в новый созыв по 12 одномандатному округу, который представляет сейчас. Сегодня он подал документы для участия в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в городской парламент.

Корреспонденту ФАН удалось связаться с депутатом и обсудить его решение.

«Сейчас настало время, когда парламент должен полностью обновиться и измениться. Должна случиться тотальная перезагрузка того, что происходит в Законодательном собрании», — сказал политик.

Анохин рассказал, что долгое время не афишировал вопросы политического давления, которое на него оказывалось в стенах Законодательного собрания. А решение об участии в выборах он принял после того, как узнал, что его помощники не получат заработную плату за март.

«Считаю, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга должны быть возобновлены принципы свободы слова, принципы критики, которая должна быть услышана. Нам необходимо возрождение дискуссии: все предлагаемые депутатами законы должны мгновенно обсуждаться. Такие взгляды и идеи побудили меня подать документы на праймериз», — признался Анохин.

По мнению депутата, городской парламент должен вновь приобрести статус демократического органа — сейчас он таковым не является.

«Хочу, чтобы седьмой созыв Заксобрания полностью отличался от шестого созыва. И чтобы мы вновь обрели демократический орган нашего великого Санкт-Петербурга», — заключил единоросс.

Весной и летом 2019 года Анохин активно выступал в поддержку готовившегося к выборам врио губернатора Александра Беглова и резко критиковал оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника, выражавших недовольство главой города.