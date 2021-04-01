Эксперты оценили новый порядок выплат детских пособий в России

Москва, 1 апреля. Минтруд РФ представил мнения специалистов по нововведениям в законодательстве, касающихся социальных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова считает, что Минтруд очень детально проработал вопросы взаимодействия с регионами и установил справедливые критерии в определении по-настоящему нуждающихся в получении пособия.

Инна Святенко, председатель Комитета социальной политики Совета Федерации убеждена, что новые правила соответствуют адресному подходу в проведении господдержки. Татьяна Буцкая, председатель Совета матерей России, согласна с предыдущими экспертами и пришла к выводу, что теперь государство будет точно и правильно определять нуждающуюся семью и предоставлять ей необходимую гарантированную помощь и поддержку.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил важность принципа адресности и наличие прогресса по другим направлениям:

«Что стоит отметить — были услышаны позиции депутатов нашего комитета — и теперь пособие может быть назначено и на опекаемых детей. Кроме того, победа депутатов — в том, что учтут в составе семьи с детьми-студентами. Мы должны поддерживать бедные семьи, в которых растет студент, а не наказывать их за то, что ребенок вырос. Студент первого-второго курса — такой же иждивенец, как 14-летний подросток. Поэтому правильно, что доходы родителей будут делить и на студентов», — заявил эксперт.

По словам председателя Объединения многодетных семей Натальи Карпович, соблюдены интересы многодетных семей при формировании нового порядка начисления выплат. Специалист отметила, что большинство семей сможет получить пособия без сбора множественных справок, воспользовавшись простой формой заявления.

Руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина выделила общую тенденцию увеличения адресности социальных выплат в России. Также в стране с 1 апреля произошло множество других изменений в законодательстве.