Милана Тюльпанова призналась в пристрастии к алкоголю и наркотикам

Москва, 1 апреля. Блогер Милана Тюльпанова, пережившая в 2019 году развод с известным футболистом Александром Кержаковым и воспитывающая его сына Артема, откровенно рассказала о своих зависимостях.

Милана Тюльпанова стала гостьей популярного YouTube-шоу «Алена, блин!», в эфире которого призналась, что легко впадает в зависимости. Блогер привела мнение, согласно которому это может быть связано с ее ментальным здоровьем — Милана пояснила, что у нее нестабильная психика.

«Я зависима от всего. От психоактивных веществ. У меня определенно есть зависимость от алкоголя, а это наркотик», — сообщила Тюльпанова.

Девушка предположила, что в этом деле свою роль могла сыграть наследственность: по словам Миланы, ее родственники по отцовской линии злоупотребляли алкоголем, что послужило причиной смерти ее дедушки. С наркотиками дело обстояло иначе — блогер призналась, что такой опыт в ее жизни был, однако эта история длилась недолго.

Впервые Милана попробовала спиртное в подростковом возрасте. После смерти отца и рождения сына — между трагическим и радостным событием прошло всего шесть дней, — Тюльпанова на фоне стресса стала выпивать на регулярной основе.

Футболист Александр Кержаков ранее объяснил, почему ему не удалось вылечить Милану Тюльпанову от наркотической зависимости.