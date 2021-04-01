Период распада: Альгис Микульскис о гибели Варшавского договора

Ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991 года, произошло событие, после которого ни у кого не осталось сомнений в том, что мир движется в сторону глобальных перемен. Событием этим стал роспуск военных структур Организации Варшавского договора.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке рассказывает, как это было.

Строго говоря, решение о демонтаже военных структур организации было принято немного раньше — государства-участники подписали «Будапештское заявление...», завершающее именно армейскую историю Варшавского договора, 25 февраля. Обосновали это необходимостью перехода от блоковых к общеевропейским структурам безопасности:

«С учетом происходящих в Европе глубоких перемен и в осуществление решений Московского совещания ПКК от 7 июня 1990 года государства-участники Варшавского договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры к 31 марта 1991 года».

К чему привело все это прекраснодушие, мы знаем. Но давайте по порядку — и для начала вспомним, что происходило в мире к моменту создания социалистического военно-политического блока.

После смерти Иосифа Сталина взаимоотношения СССР с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции продолжали оставаться сложными. Холодная война, начавшаяся со знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля, продолжалась, и Североатлантический альянс, образованный в апреле 1949 года, рассматривал Советский Союз и страны соцлагеря исключительно в качестве потенциального противника.

Разумеется, эти «чувства» были взаимными. То есть новая война в Европе имела все предпосылки к превращению из «холодной» в «горячую», да еще с применением ядерного оружия.

Не добавляли спокойствия в обстановку и «Парижские соглашения», которые, вступив в силу в мае 1955 года, дали Западной Германии право иметь собственную армию и быть принятой в НАТО, каковым правом она незамедлительно воспользовалась. Таким образом, баланс европейских сил, закрепленный Потсдамскими соглашениями, был полностью разрушен, что вызвало закономерную тревогу у СССР…

«Что ж… Каков запрос — таков и ответ!» — решили в Кремле, и 14 мая 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничества и взаимной помощи, главный пункт которого обязывал подписантов в случае нападения на кого-либо из них оказать жертве агрессии немедленную помощь всеми необходимыми средствами, включая применение вооруженной силы. В принципе, это было «калькой» со статьи 5 Устава НАТО, но в тех условиях — почему бы и нет? Свои подписи под текстом соглашения поставили в тот день представители СССР, ГДР, Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии, Чехословакии и Албании. Последняя в 1968 году, правда, свою подпись отозвала, решив пойти особенным путем.

На основании этого документа и была создана Организация Варшавского договора (ОВД), на которую — через Объединенное командование вооруженных сил — возлагалось решение именно оборонных вопросов. Таким образом, СССР получил все обоснования на свое военное присутствие в странах Восточной Европы.

Об итогах 36 лет существования ОВД историки спорят до сих пор. Но одна вещь все-таки остается бесспорной — большая война в Европе за все эти годы так и не произошла. Да, антисоветский мятеж в Чехословакии был подавлен вводом войск СССР, Болгарии, ГДР, Венгрии и Польши, но чем бы все закончилось, не случись этого ввода, — бабушка надвое сказала.

Путь к финалу хоть и «холодного», но мира, начался с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева. К сожалению, в СССР не нашлось своего Дэна Сяопина, способного путем реформ не только сохранить страну, но и сделать ее первой экономикой мира. Реформы Горбачева были направлены совершенно на другое.

26 апреля 1985 года в Варшаве было подписан Протокол о продлении срока действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи — и существование этого военно-политического союза номинально продлено еще на 20 лет с возможностью последующего десятилетнего продления срока действия. Но уже в октябре 1985 года Горбачев начал проталкивать в жизнь свои «мирные инициативы», для начала предложив сократить вооруженные силы НАТО и ОВД в Европе, суля западным «партнерам» уничтожить значительно больше оружия, чем США.

Предварительная точка в существовании привычного всем мироустройства была поставлена им на Генассамблее ООН зимой 1988-го. И выглядела она как объявление об одностороннем сокращении Вооруженных сил СССР на полмиллиона человек и вывод войск из стран Восточной Европы. После чего начался Великий исход Советской Армии со своих европейских пунктов постоянной дислокации…

История этого вывода — тема не просто для отдельной статьи, но, пожалуй, для целого многостраничного исследования. Поэтому я приведу здесь лишь небольшой фрагмент воспоминаний, которыми в телефонном разговоре поделился со мной участник тех драматических событий, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник запаса Виктор Баранец.

«Когда стало известно, что группа советских войск будет выведена из Германии, восточные немцы буквально впали в состояние шока! Не забуду одного из моих первых репортажей… Одна из выводимых дивизий погрузилась на эшелон, и немцы тысячами пришли ее провожать. Плакали и мужчины, и женщины… Что еще запомнилось? Запомнилось, как шли торги между Горбачевым и Колем. Тогда все думали о том, какие будут расчеты с СССР и как немецкая сторона будет компенсировать наш вывод, ведь в Германии мы оставляли 777 военных городков. Так вот, чуть позже Гельмут Коль сказал: «Я был поражен легким согласием Горбачева сдать свою группу войск фактически по цене бутерброда!»

Описывая происходящее, Виктор Баранец особо отметил, что все это напоминало ему не просто отступление, но позорное бегство. Да и Родина своих солдат особо не ждала.

«Выбрасывали нашего брата-офицера в Сибирь, в туркменские пески, на Дальний Восток… Родина неприветливо встретила сыновей тех, кто победил в 1945 году. Вообще, этот вывод войск породил огромное количество человеческих драм. Молодые офицеры с женами и детьми оказывались где-нибудь в тайге, в снегах, да не в квартире, а в палатке. Это же было колоссальное количество разводов!»

Но разве могли все эти драмы, а то и трагедии впечатлить страну, уже полным ходом несущуюся в пропасть? Стране было не до агонизирующей армии, страна хотела жить «как на Западе», где к описываемому времени одна за другой побеждали бархатные революции.

Таким образом, к началу 1991 года Организация Варшавского договора полностью перестала выполнять прежние функции и утратила прежнее значение. 1 апреля прекратила свое существование ее военная составляющая, а 1 июля за ней последовала и политическая. Структура, на протяжении 36 лет противостоявшая НАТО, перестала существовать. До исчезновения с политической карты мира Союза Советских Социалистических Республик оставалось чуть менее полугода...

Наверное, произошло то, чего не могло не произойти. По крайней мере, так пишут многочисленные либеральные историки с политологами по обоим берегам Атлантики. Я же думаю, что просто не нашлось человека, который повернул бы события в иное русло. Этакого гребенщиковского «человека из Кемерово», который пришел бы и молча поправил все. И моя Родина — СССР — до сих пор была бы жива не только в моей памяти.