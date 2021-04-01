Осужденный за педофилию британец подавился тюремной едой и умер

Норвич, 1 апреля. Учитель-педофил подавился завтраком в британской тюрьме и умер. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне удушья.

Бывший учитель британской школы-интерната Джон М. был осужден за сексуальное насилие в отношении пяти учеников, в результате чего был приговорен к 14 годам тюремного срока. Все еще отбывая наказание за совершенные преступления, мужчина подавился завтраком в тюремной столовой и спустя какое-то время умер. О последнем приеме пищи педофила-рецидивиста сообщает The New York Post.

По информации сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник содержался в тюрьме Нориджа, куда попал за серию сексуальных преступлений над мальчиками в Саффолке, Девоне и Вустершире в 1970-х и 1980-х годах. Отмечается, что в колонию мужчина попал не сразу: причастность Джона М. к совершенным преступлениям удалось установить только в 2016 году.

Согласно полицейскому докладу, насильник работал учителем в саффолкских, девонских и вустерширских школах-интернатах в указанный период времени, где и издевался над пятью мальчиками. Одной из жертв, как сообщается, не было и 14 лет. Так, пострадавший от насильника подросток рассказал, что спал в страхе и с «одним открытым глазом» после нападений Джона М.

Смерть настигла преступника внезапно — во время тюремного завтрака. Британец ел привычную в колонии еду, как вдруг подавился куском пищи. Вероятно, еда попала в дыхательные пути, что в итоге привело к удушению. Судебные медики вскрыли тело арестанта и обнаружили, что непосредственной причиной смерти стала сердечная недостаточность. По словам экспертов, пища в трахее привела к удушью, а оно — к осложнениям в сердечной деятельности.