Лавров оценил возможность создания военного союза между Россией и Китаем

Москва, 1 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России и Китаю не нужен военный союз наподобие НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что отношения Москвы и Пекина совсем другие. При этом, по его словам, часто можно встретить спекуляции на тему возможного заключения военного союза между странами.

«Во-первых, в одном из документов на высшем уровне подчеркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем. Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что подобные союзы относятся к эпохе холодной войны, а сейчас необходимо мыслить современными категориями, относящимися к многополярности.

«В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле», — подчеркнул он.

Ранее Лавров отнес введение санкций против Китая к недобросовестным методам, которые применяются и по отношению к России, передает RT.