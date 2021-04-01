Расходы на программу развития нижегородской агломерации составят 460 млрд рублей

Нижний Новгород, 1 апреля. Объем финансирования первого этапа программы развития нижегородской агломерации составит около 460 млрд рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он уточнил, что начальный этап включает в себя четыре крупных инфраструктурных проекта, в частности, реконструкцию исторического центра Нижнего Новгорода, реформу системы общественного транспорта и создание особой экономической зоны в Дзержинске.

«Опыт развития ведущих российских регионов, который мы вместе изучали, демонстрирует, что это возможно только если будет разработана системная комплексная программа развития территорий. Здесь яркий пример у всех на глазах — это город Москва», — отметил глава Нижегородской области на совещании президента России с членами правительства.

Никитин отметил, что продуманная стратегия развития и масштабные инвестиции в инфраструктуру Москвы сформировали устойчивую основу для роста экономики и стабильного развития города. На базе применения этого подхода власти области сформировали программу развития нижегородской агломерации, указал губернатор.

Редакция ФАН ранее представила рейтинг самых красивых городов России, рассказав об основных достопримечательностях. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в список был включен Нижний Новгород.