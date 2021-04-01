Станислав Садальский намекнул на виновных в сливе списка участников «Маски»

Москва, 1 апреля. Виновниками утечки данных об участниках шоу «Маска» могут оказаться вовсе не хейтеры, как предполагалось. Станислав Садалський рассказал, кому может быть выгодна вся эта шумиха.

Заслуженный артист РСФСР, 69-летний актер Станислав Садальский нисколько не сомневается, что данные об участниках второго сезона шоу «Маска», выходящего в эфире телеканала НТВ, появились в Сети вовсе не случайно — за этим могут стоять организаторы проекта.

Садальский объяснил, что якобы утечка данных об участниках шоу, позиционируемого как самый секретный проект на российском телевидении, могла стать обычной PR-акцией, устроенной его организаторами ради привлечения дополнительного интереса со стороны зрителей. В качестве доказательства собственной правоты Садальский назвал несоответствие артистов из списка реальности.

Артист, говоря о своем отношении к «Маске», поделился мнением, что рейтинги этого шоу прямо указывают на низкий уровень культуры в стране. При этом Садальский оговорился, что не призывает закрывать проект, поскольку у шоу есть масса альтернатив в Сети, пишет газета "Культура" со ссылкой на NEWS.ru.

Новый скандал на днях разгорелся вокруг шоу «Маска»: как выяснилось, один из членов жюри, шоумен Тимур Родригез, отказался заступаться за Филиппа Киркорова, ставшего объектом критики со стороны телезрителей.