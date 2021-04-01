Кедми: ЛНР и ДНР могут разбить всю артиллерию ВСУ в Донбассе за несколько часов

Москва, 1 апреля. Армиям ЛНР и ДНР хватит собственных сил, чтобы разбить Киев в случае полномасштабного наступления в Донбассе, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он обратил внимание на то, что армии республик обладают большей огневой мощью, а уровень подготовки их солдат куда выше, чем у бойцов ВСУ. По словам Кедми вероятность эскалации конфликта в регионе сохраняется, но Киев вряд ли решится на такой шаг.

«Вероятность начала военных действий и быстрое их развитие по безответственным действиям какого-нибудь местного атамана – это может быть. Это может быть по любой случайности. Один недостаточно ответственный выстрел», — заявил он.

Он также отметил, что ЛДНР способны без посторонней помощи решить проблему случайных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, боевых возможностей их армий достаточно для того, чтобы уничтожить все украинские артиллерийские установки и танковые части за несколько часов.

«Соотношение огневой мощи Донбасса превышает огневую мощь украинской армии в артиллерии – в три раза, в танках – в два раза», – сказал он.

Кедми заявил, что подразделения ВСУ укомплектованы солдатами срочной службы, поэтому они не могут сравниться с ополченцами, которые за годы конфликта превратились в настоящих профессионалов.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за минувшие сутки открывали огонь по территории ЛНР, а представители Народной милиции ДНР зафиксировали размещение 11 единиц украинской военной техники в населенных пунктах, передает RT.