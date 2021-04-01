Рекомендации по маркировке отдельных товаров сформулировали в Минпромторге

Москва, 1 апреля. Министерство промышленности и торговли разработало рекомендации для определения новых групп товаров, для которых власти могут ввести обязательную маркировку.

Соответствующий документ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На основании рекомендаций ведомство может подготовить предложения для правительства по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Со своей стороны власти могут поручить министерству оценить возможность ее реализации для новых категорий товаров — на это отводится 90 дней, передает РБК.

По словам представителей ведомства, маркировка будет введена при соблюдении двух условий. Во-первых, увеличение стоимости продукции для потребителей в течение шести лет с момента ее введения не должно превышать допустимого значения. Во-вторых, также необходимо соблюдение баланса между доходами и затратами на маркировку для изготовителей.

Ранее сообщалось, что российские чиновники могут частично профинансировать переход молочной отрасли на обязательную маркировку продуктов из бюджета, чтобы исключить дальнейшее повышение цен.