Запорожье, 1 апреля. Жители украинского Запорожья, в котором расположен скандальный завод «Мотор Сич», поделились своей точкой зрения на сорванную сделку по продаже предприятия китайским инвесторам.

Корреспондент «Страна.ua» Антонина Белоглазова решила опросить жителей города Запорожье о национализации одного из крупнейших производителей авиадвигателей в Советском Союзе. Большинство горожан остались не в восторге от действий администрации президента Украины Владимира Зеленского и рассказали правду о политических мотивах ареста акций «Мотор Сич».

«Ничего хорошего. Я думаю, что в лучшую сторону вряд ли что-то изменится», — признался корреспондентке пожилой запорожец, который раньше трудился на заводе.

Другой респондент заявил, что в частных руках квалифицированного управленца такое большое предприятие быстрее начнет приносить доход. Украинец уверен, что государство не заинтересовано в модернизации завода. «Мотор Сич» — важное предприятие для города, но его сотрудники получают мизерные зарплаты, а вся эскапада с внезапной национализацией произошла из-за политической бесхребетности Зеленского, «заглядывающего в рот» то Америке, то Китаю.

«Страна у нас своеобразная, много что делается не так, как хотелось бы, это правда. Мое мнение лично, что Украина не является самостоятельным государством, и занимается, грубо говоря, заглядыванием в рот либо же Америке, либо же Китаю. И Америка нам дала команду сотрудничество с Китаем прервать. И так как мы зависимы от США, мы выполняем их волю», — с грустью замечает один из городских жителей.

Многие опрошенные отдали заводу лучшие годы. Одна пожилая пара призналась, что они вместе проработали на заводе в сумме более 80 лет. Другая пенсионерка не сдержала эмоций после вопроса журналистки о национализации и обвинила Зеленского в торможении развития родного предприятия.

«Это мой родной завод, это мой родной дом, это мой родной парк, мой район, моя квартира, которую дал «Мотор Сич», это мой родной дом — «Мотор Сич». Мне очень жаль, что «Мотор Сич» не получил дальнейшего развития для всей нашей страны», — сокрушается женщина.

Ранее Федеральное агентство новостей объясняло, как одно из самых передовых авиатехнических предприятий постсоветского пространства «Мотор Сич» превратилось в поле битвы между США и Китаем.