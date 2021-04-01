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Президент МИНЦ подтвердил данные о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Президент МИНЦ подтвердил данные о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Тамбов, 1 апреля. Президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник подтвердил данные о выдвижении главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил изданию Life. По словам Тютюнника, это не он выступил в качестве инициатора. Президент МИНЦ знает людей, которые выдвинули Кадырова.

«У меня такая информация есть, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира<...>Они это мне по секрету сказали», подчеркнул он.

Помимо этого, Тютюннин добавил, что главу Чечни решили наградить за «за выдающуюся деятельность по установлению мира» на территории республики за последние 15 лет.

Ранее сообщалось, что Грозный — сегодня по праву может называться одним из самых эффектных городов Российской Федерации, хотя десять лет назад большая его часть «лежала в руинах».

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