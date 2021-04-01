Президент МИНЦ подтвердил данные о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Тамбов, 1 апреля. Президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник подтвердил данные о выдвижении главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил изданию Life. По словам Тютюнника, это не он выступил в качестве инициатора. Президент МИНЦ знает людей, которые выдвинули Кадырова.

«У меня такая информация есть, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира<...>Они это мне по секрету сказали», — подчеркнул он.

Помимо этого, Тютюннин добавил, что главу Чечни решили наградить за «за выдающуюся деятельность по установлению мира» на территории республики за последние 15 лет.

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