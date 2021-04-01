Вашингтон не ответил на предложение Путина провести диалог в прямом эфире

Москва, 1 апреля. Вашингтон не ответил на предложение президента России Владимира Путина провести диалог в прямом эфире с его американским коллегой Джо Байденом.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал заявления Байдена в адрес российского лидера «возмутительной и беспрецедентной риторикой».

«К сожалению, Байден не ответил на предложение Путина поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами наших алфавитов», — сказал Лавров.

Ранее президент США в интервью телеканалу ABC News сообщил, что глава России «заплатит» за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн.

Посол РФ в США Анатолий Антонов накануне заявил о глубочайшем кризисе в отношениях между Москвой и Вашингтоном.