Рынок труда меняется вслед за изменениями общества. И уже сегодня отчетливо заметна социальная дистанция между представителями высокооплачиваемых профессий и низкоквалифицированными сотрудниками. Специальности, не требующие серьезной научной подготовки, безусловно, никуда не исчезнут. Повара, косметологи и парикмахеры, продавцы и уборщицы всегда были и будут нужны.
Но если есть желание помочь ребенку стать специалистом, за которым будут гоняться работодатели и соревноваться в желании предложить еще более высокую зарплату, стоит сосредоточиться на профессиях, востребованных в ближайшие годы.
Какие специальности будут особенно цениться на рынке труда через 5 и 10 лет? Куда пойти учиться после 9 и 11 класса? И в какой сфере точно будут созданы лучшие карьерные перспективы? Журналист ФАН составил список востребованных профессий ближайшего десятилетия.
Тенденции на российском рынке труда
В 2005 году аналитики предсказывали, что через 10 лет самыми востребованными специалистами в России станут нанотехнологи, маркетологи и программисты, а рынок будет испытывать острую потребность в работниках космической отрасли. Эти прогнозы сбылись лишь отчасти. Маркетологи и программисты действительно востребованы на рынке труда до сих пор, но вот с нанотехнологами и космическими рабочими вышла осечка. Их ищут совсем не часто, куда более востребованы сегодня пиарщики, удаленные специалисты по рекламе и аналитики.
В профессиях, которые часто выбирают лишь для того, чтобы получить хоть «какое-то» высшее образование, уже сформировался переизбыток кадров. Российский рынок труда перенасыщен дизайнерами, юристами, психологами и инженерами. Худшие прогнозы по поиску работы после окончания вуза ориентированы на специалистов в области гуманитарных дисциплин: более 80% молодых специалистов не могут найти работу по профилю и трудоустраиваются куда придется.
Несмотря на общемировые тенденции цифровизации и технологизации производства, Россия серьезно отстает от них. И по мнению экспертов, в ближайшие 15 лет ситуация вряд ли изменится. Снижение потребности в бухгалтерах и делопроизводителях уже заметно: их работу в компаниях «поручают» программам и отдают на аутсорсинг, что снижает затраты.
Но вот отказаться от низкоквалифицированных рабочих, что предсказывали аналитики еще 10 лет назад, Россия пока не может. Отечественным компаниям выгодней платить зарплату охранникам, водителям и кассирам, чем внедрять новые технологии автоматизации и искусственного интеллекта. Потому доля «отраслей будущего» в нашей стране все еще мала, а традиционные профессии останутся востребованными на рынке и в ближайшие 10 лет.
Какие профессии будут востребованы в будущем
В 2020 году Агентством стратегических инициатив и школой управления «Сколково» был составлен атлас профессий будущего, в который вошло более 180 специальностей. Эксперты считают, что самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет будут связаны с постепенной технологизацией общества.
Резких скачков развития ждать не приходится, но есть сферы, где технологии уже диктуют условия. Это:
- строительство;
- медицина;
- IT.
В этих сферах будут востребованы профессиональные кадры, готовые неустанно расти и совершенствоваться. Сегодня недостаточно просто окончить вуз и работать на основании полученного когда-то багажа знаний. Современный специалист, особенно в развивающихся и технологичных отраслях, должен постоянно учиться, осваивать новые навыки, проходить курсы повышения квалификации, не ожидая такой инициативы от работодателя.
Знание английского языка уже не считается конкурентным преимуществом. Это базовое требование к сотруднику: передовые отрасли требуют контакта специалистов из разных стран. А если этот контакт невозможен, специалист теряет свою актуальность для рынка труда.
Важны и личные качества: гибкость, умение адаптироваться быстро меняющимся условиям, позитивное восприятие изменений в профессии, инициативность и коммуникабельность.
Список востребованных профессий на ближайшие 10 лет
В топ можно включить специальности, спрос на которые наблюдается уже сегодня и будет расти. Для получения образования не нужно отправляться в столицу и тем более за рубеж, так как средне-специальные и высшие учебные заведения в регионах предлагают программы обучения, в том числе по «профессиям будущего». Вот несколько специальностей, на которые стоит обратить внимание будущим выпускникам.
Программист
Сохранится спрос на квалифицированных программистов. Компетенции в сфере IT уже сегодня позволяют получать стабильный высокий доход. Но компьютерные технологии развиваются и внедряются во все сферы общества: от медицины и образования до банковского сектора и промышленности. А потому обществу и в будущем понадобятся программисты и разработчики различных профилей.
Возможность самореализации в профессии определяется лишь личным желанием расти и совершенствоваться. Знание английского языка позволяет выходить на международный уровень и серьезно повышает перспективы заработка.
Преимущество специальности в том, что в нее можно прийти не только с высшим, но и со средне-специальным образованием, а потому программисты входят в перечень востребованных профессий после 9 класса. Несмотря на то, что специальность считают мужской, успешно реализовать себя в ней могут и женщины.
Специалист по робототехнике
О том, что роботы заменят людей в низкоквалифицированных отраслях, фантасты говорят уже давно. Но до кардинальных преобразований в обществе еще далеко. Вряд ли в ближайшие 10-15 лет «машины» вытеснят продавцов, кассиров, сотрудников почты и учителей. Но вот в сфере медицины роботы уже используются: в ведущих столичных научно-медицинских центрах они выполняют сложные операции под контролем хирургов.
При достаточной финансовой поддержке государства эта тенденция не только сохранится, но и будет нарастать. А в ближайшие годы стране будут нужны квалифицированные кадры, способные разрабатывать и обслуживать медицинских роботов.
Архитектор энергонулевых домов
Востребованные профессии на рынке труда для мужчин предлагает строительная отрасль. Несмотря на общемировые кризисные тенденции, строительство — одна из немногих сфер, в которой даже в тяжелые времена практически не бывает застоев. И именно здесь активно внедряются новые технологии, а потому спрос на специалистов с соответствующими компетенциями будет расти.
Среди востребованных профессий будущего в строительстве называют:
- проектировщика 3D-печати, который должен создавать макеты будущих объектов;
- проектировщика инфраструктуры «умного» дома, адаптирующего существующие технологии требованиям застройщика или клиента;
- проектировщика транспортных узлов и железных дорог;
- прораба-вотчера, осуществляющего удаленный контроль за строительством;
- специалиста по модернизации строительных технологий.
Одна из специальностей, которую можно считать востребованной профессией на рынке труда для женщин, — архитектор энергонулевых домов. В последние годы на фоне увеличения стоимости энергоносителей в строительстве наблюдается отчетливый спрос на энергоэффективные решения. Но специалистов, готовых обеспечить подбор энергосберегающих технологий и разработать эффективные решения для каждого конкретного объекта, пока немного.
Аналитик Big Data
Среди востребованных профессий 2021–2025 годов сохранятся специалисты, способные анализировать и адаптировать для быстрого и простого понимания огромные массивы информации. Аналитики Big Data работают на стыке математики, информатики и статистики, а их услуги необходимы в банковской сфере, интернет-магазинах и других отраслях. Обучение специальности возможно не только после 11 класса, но и при наличии высшего образования в сфере точных наук даже после окончания специализированных курсов.
Маркетолог
Актуальная профессия не исчезнет, а, напротив, станет еще более востребованной. Маркетолог отвечает за вывод на рынок новых товаров. Конкуренция в этой сфере с каждым годом становится все более жесткой. А потому работодатели будут ценить специалистов с «портфелем» успешно реализованных проектов и подходом, основанным на полноценной исследовательской работе. Стать маркетологом можно не только после 11 класса, но и окончив специализированные курсы при наличии высшего образования по другой специальности.
Биотехнолог
В России наблюдается дефицит специалистов в области биотехнологий, а потому среди востребованных профессий после 11 класса можно назвать несколько специализаций.
- Биоинженер. Изучает свойства живых организмов и разрабатывает решения, позволяющие адаптировать их для решения проблем медицины, охраны здоровья, сельского хозяйства.
- Биофармаколог. Разрабатывает лекарственные препараты нового поколения, обладающие конкурентными преимуществами перед существующими.
- Биоинформатик. Специалист, который работает на стыке биологии и программирования, создает программы для анализа биологических данных для фармакологической отрасли и сельского хозяйства.
Реализовать себя в сфере биотехнологий могут старшеклассники, предпочитающие естественные науки.
Врач
Без врачей невозможна жизнь общества, а потому эта профессия всегда будет востребованной. Но вот уровень заработка в ней зависит от многих факторов. Регион трудоустройства, тип медицинского учреждения, личностные качества и навыки, профиль специалиста определяют перспективы его карьерного роста и доход.
В настоящее время наметился качественный сдвиг с увеличением дохода врачей — анестезиологов и хирургов. Одни из самых высокооплачиваемых специалистов — пластические хирурги, что, очевидно, сохранится и в будущем.
Не обойдутся россияне и без стоматологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и других врачей. Однако в этих специальностях частная практика способна приносить куда большие финансовые дивиденды, чем работа в государственных поликлиниках.
Специалист по кибербезопасности
Тотальная компьютеризация бизнеса, производственных процессов, финансовой сферы требует грамотных решений по обеспечению защиты систем. Еще 5 лет назад на рынке труда не было спроса на таких специалистов, а в настоящее время он отчетливо формируется. С учетом нынешних тенденций можно ожидать, что специалисты по кибербезопасности будут все более востребованы в ближайшие 5-10 лет.
Специалисту по кибербезопасности предстоит разрабатывать и внедрять решения для защиты информации и цифровой среды от кибератак, защищать вверенное информационное поле от киберугроз и расследовать киберпреступления.
Преподаватель
Профессия учителя выглядит совсем не перспективной в России, но с учетом требований современности к качеству образования невозможно представить будущее без преподавателей. Они необходимы и в школах, и в высших учебных заведениях. К сожалению, финансовой стабильности профессия гарантировать не может, однако и невостребованной назвать ее нельзя.
Более того, она особенно нуждается в молодых кадрах, способных адаптировать образовательный процесс новым, современным тенденциям: внедрять использование онлайн-сервисов, удаленного доступа к базам знаний. В ближайшие 5-10 лет наряду с учителями в школах могут появиться тьюдоры. Благодаря этим специалистам образовательный процесс может стать более личностным, направленным на развитие и реализацию талантов, интересов каждого отдельного ученика.
Менеджер
Без профессиональных управленцев не может развиваться ни одна сфера промышленности, бизнеса, науки. Поэтому менеджмент сохранит лидирующие позиции в перечне востребованных специальностей в ближайшие 5-10 лет. Эффективный менеджер обеспечивает слаженную работу вверенного ему предприятия, компании. Перспективные отрасли для трудоустройства менеджеров: торговля, банковский сектор, индустрия гостеприимства, производство.
Каких специалистов не коснется прогресс
Очевидно, что эра бухгалтеров, библиотекарей, фасовщиков, секретарей, делопроизводителей уходит в прошлое. Их заменяют программы, механизмы, доступ к информации через интернет. Но многие специальности, которые существуют сегодня, вполне успешно будут существовать и через 5-10 лет, а потому представителям этих отраслей переживать о перспективах карьеры вряд ли стоит.
Среди таких специалистов:
- фотографы;
- видеооператоры;
- копирайтеры;
- иллюстраторы.
Сфера производства контента не исчезнет, а станет более профессиональной, так как пользователи уже не готовы «потреблять» некачественные тексты и видеоролики.
Люди все более внимательно относятся к здоровью, поэтому сохранится спрос на услуги фитнес-тренеров, диетологов. Последним стоит уделять внимание научной базе, использовать поддержанные наукой и медициной подходы к коррекции питания.
В сфере финансов акценты сместятся на специалистов, способных сохранить и преумножить капитал, вовремя оценить риски и предупредить негативные последствия рыночных колебаний. Поэтому в бизнесе и частной сфере будут ценить финансовых аналитиков и финансовых инженеров, обеспечивающих профессиональное управление финансами, а также риск-менеджеров, востребованных в банковском и инвестиционном секторах.