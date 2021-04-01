Рынок труда меняется вслед за изменениями общества. И уже сегодня отчетливо заметна социальная дистанция между представителями высокооплачиваемых профессий и низкоквалифицированными сотрудниками. Специальности, не требующие серьезной научной подготовки, безусловно, никуда не исчезнут. Повара, косметологи и парикмахеры, продавцы и уборщицы всегда были и будут нужны.

Но если есть желание помочь ребенку стать специалистом, за которым будут гоняться работодатели и соревноваться в желании предложить еще более высокую зарплату, стоит сосредоточиться на профессиях, востребованных в ближайшие годы.

Какие специальности будут особенно цениться на рынке труда через 5 и 10 лет? Куда пойти учиться после 9 и 11 класса? И в какой сфере точно будут созданы лучшие карьерные перспективы? Журналист ФАН составил список востребованных профессий ближайшего десятилетия.

Тенденции на российском рынке труда

В 2005 году аналитики предсказывали, что через 10 лет самыми востребованными специалистами в России станут нанотехнологи, маркетологи и программисты, а рынок будет испытывать острую потребность в работниках космической отрасли. Эти прогнозы сбылись лишь отчасти. Маркетологи и программисты действительно востребованы на рынке труда до сих пор, но вот с нанотехнологами и космическими рабочими вышла осечка. Их ищут совсем не часто, куда более востребованы сегодня пиарщики, удаленные специалисты по рекламе и аналитики.

В профессиях, которые часто выбирают лишь для того, чтобы получить хоть «какое-то» высшее образование, уже сформировался переизбыток кадров. Российский рынок труда перенасыщен дизайнерами, юристами, психологами и инженерами. Худшие прогнозы по поиску работы после окончания вуза ориентированы на специалистов в области гуманитарных дисциплин: более 80% молодых специалистов не могут найти работу по профилю и трудоустраиваются куда придется.

Несмотря на общемировые тенденции цифровизации и технологизации производства, Россия серьезно отстает от них. И по мнению экспертов, в ближайшие 15 лет ситуация вряд ли изменится. Снижение потребности в бухгалтерах и делопроизводителях уже заметно: их работу в компаниях «поручают» программам и отдают на аутсорсинг, что снижает затраты.

Но вот отказаться от низкоквалифицированных рабочих, что предсказывали аналитики еще 10 лет назад, Россия пока не может. Отечественным компаниям выгодней платить зарплату охранникам, водителям и кассирам, чем внедрять новые технологии автоматизации и искусственного интеллекта. Потому доля «отраслей будущего» в нашей стране все еще мала, а традиционные профессии останутся востребованными на рынке и в ближайшие 10 лет.

Какие профессии будут востребованы в будущем

В 2020 году Агентством стратегических инициатив и школой управления «Сколково» был составлен атлас профессий будущего, в который вошло более 180 специальностей. Эксперты считают, что самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет будут связаны с постепенной технологизацией общества.

Резких скачков развития ждать не приходится, но есть сферы, где технологии уже диктуют условия. Это:

строительство;

медицина;

IT.

В этих сферах будут востребованы профессиональные кадры, готовые неустанно расти и совершенствоваться. Сегодня недостаточно просто окончить вуз и работать на основании полученного когда-то багажа знаний. Современный специалист, особенно в развивающихся и технологичных отраслях, должен постоянно учиться, осваивать новые навыки, проходить курсы повышения квалификации, не ожидая такой инициативы от работодателя.

Знание английского языка уже не считается конкурентным преимуществом. Это базовое требование к сотруднику: передовые отрасли требуют контакта специалистов из разных стран. А если этот контакт невозможен, специалист теряет свою актуальность для рынка труда.

Важны и личные качества: гибкость, умение адаптироваться быстро меняющимся условиям, позитивное восприятие изменений в профессии, инициативность и коммуникабельность.

Список востребованных профессий на ближайшие 10 лет

В топ можно включить специальности, спрос на которые наблюдается уже сегодня и будет расти. Для получения образования не нужно отправляться в столицу и тем более за рубеж, так как средне-специальные и высшие учебные заведения в регионах предлагают программы обучения, в том числе по «профессиям будущего». Вот несколько специальностей, на которые стоит обратить внимание будущим выпускникам.

Программист

Сохранится спрос на квалифицированных программистов. Компетенции в сфере IT уже сегодня позволяют получать стабильный высокий доход. Но компьютерные технологии развиваются и внедряются во все сферы общества: от медицины и образования до банковского сектора и промышленности. А потому обществу и в будущем понадобятся программисты и разработчики различных профилей.

Возможность самореализации в профессии определяется лишь личным желанием расти и совершенствоваться. Знание английского языка позволяет выходить на международный уровень и серьезно повышает перспективы заработка.

Преимущество специальности в том, что в нее можно прийти не только с высшим, но и со средне-специальным образованием, а потому программисты входят в перечень востребованных профессий после 9 класса. Несмотря на то, что специальность считают мужской, успешно реализовать себя в ней могут и женщины.

Специалист по робототехнике

О том, что роботы заменят людей в низкоквалифицированных отраслях, фантасты говорят уже давно. Но до кардинальных преобразований в обществе еще далеко. Вряд ли в ближайшие 10-15 лет «машины» вытеснят продавцов, кассиров, сотрудников почты и учителей. Но вот в сфере медицины роботы уже используются: в ведущих столичных научно-медицинских центрах они выполняют сложные операции под контролем хирургов.

При достаточной финансовой поддержке государства эта тенденция не только сохранится, но и будет нарастать. А в ближайшие годы стране будут нужны квалифицированные кадры, способные разрабатывать и обслуживать медицинских роботов.

Архитектор энергонулевых домов

Востребованные профессии на рынке труда для мужчин предлагает строительная отрасль. Несмотря на общемировые кризисные тенденции, строительство — одна из немногих сфер, в которой даже в тяжелые времена практически не бывает застоев. И именно здесь активно внедряются новые технологии, а потому спрос на специалистов с соответствующими компетенциями будет расти.

Среди востребованных профессий будущего в строительстве называют:

проектировщика 3D-печати, который должен создавать макеты будущих объектов;

проектировщика инфраструктуры «умного» дома, адаптирующего существующие технологии требованиям застройщика или клиента;

проектировщика транспортных узлов и железных дорог;

прораба-вотчера, осуществляющего удаленный контроль за строительством;

специалиста по модернизации строительных технологий.

Одна из специальностей, которую можно считать востребованной профессией на рынке труда для женщин, — архитектор энергонулевых домов. В последние годы на фоне увеличения стоимости энергоносителей в строительстве наблюдается отчетливый спрос на энергоэффективные решения. Но специалистов, готовых обеспечить подбор энергосберегающих технологий и разработать эффективные решения для каждого конкретного объекта, пока немного.

Аналитик Big Data

Среди востребованных профессий 2021–2025 годов сохранятся специалисты, способные анализировать и адаптировать для быстрого и простого понимания огромные массивы информации. Аналитики Big Data работают на стыке математики, информатики и статистики, а их услуги необходимы в банковской сфере, интернет-магазинах и других отраслях. Обучение специальности возможно не только после 11 класса, но и при наличии высшего образования в сфере точных наук даже после окончания специализированных курсов.

Маркетолог

Актуальная профессия не исчезнет, а, напротив, станет еще более востребованной. Маркетолог отвечает за вывод на рынок новых товаров. Конкуренция в этой сфере с каждым годом становится все более жесткой. А потому работодатели будут ценить специалистов с «портфелем» успешно реализованных проектов и подходом, основанным на полноценной исследовательской работе. Стать маркетологом можно не только после 11 класса, но и окончив специализированные курсы при наличии высшего образования по другой специальности.

Биотехнолог

В России наблюдается дефицит специалистов в области биотехнологий, а потому среди востребованных профессий после 11 класса можно назвать несколько специализаций.

Биоинженер. Изучает свойства живых организмов и разрабатывает решения, позволяющие адаптировать их для решения проблем медицины, охраны здоровья, сельского хозяйства.

Изучает свойства живых организмов и разрабатывает решения, позволяющие адаптировать их для решения проблем медицины, охраны здоровья, сельского хозяйства. Биофармаколог. Разрабатывает лекарственные препараты нового поколения, обладающие конкурентными преимуществами перед существующими.

Разрабатывает лекарственные препараты нового поколения, обладающие конкурентными преимуществами перед существующими. Биоинформатик. Специалист, который работает на стыке биологии и программирования, создает программы для анализа биологических данных для фармакологической отрасли и сельского хозяйства.

Реализовать себя в сфере биотехнологий могут старшеклассники, предпочитающие естественные науки.

Врач

Без врачей невозможна жизнь общества, а потому эта профессия всегда будет востребованной. Но вот уровень заработка в ней зависит от многих факторов. Регион трудоустройства, тип медицинского учреждения, личностные качества и навыки, профиль специалиста определяют перспективы его карьерного роста и доход.

В настоящее время наметился качественный сдвиг с увеличением дохода врачей — анестезиологов и хирургов. Одни из самых высокооплачиваемых специалистов — пластические хирурги, что, очевидно, сохранится и в будущем.

Не обойдутся россияне и без стоматологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и других врачей. Однако в этих специальностях частная практика способна приносить куда большие финансовые дивиденды, чем работа в государственных поликлиниках.

Специалист по кибербезопасности

Тотальная компьютеризация бизнеса, производственных процессов, финансовой сферы требует грамотных решений по обеспечению защиты систем. Еще 5 лет назад на рынке труда не было спроса на таких специалистов, а в настоящее время он отчетливо формируется. С учетом нынешних тенденций можно ожидать, что специалисты по кибербезопасности будут все более востребованы в ближайшие 5-10 лет.

Специалисту по кибербезопасности предстоит разрабатывать и внедрять решения для защиты информации и цифровой среды от кибератак, защищать вверенное информационное поле от киберугроз и расследовать киберпреступления.

Преподаватель

Профессия учителя выглядит совсем не перспективной в России, но с учетом требований современности к качеству образования невозможно представить будущее без преподавателей. Они необходимы и в школах, и в высших учебных заведениях. К сожалению, финансовой стабильности профессия гарантировать не может, однако и невостребованной назвать ее нельзя.

Более того, она особенно нуждается в молодых кадрах, способных адаптировать образовательный процесс новым, современным тенденциям: внедрять использование онлайн-сервисов, удаленного доступа к базам знаний. В ближайшие 5-10 лет наряду с учителями в школах могут появиться тьюдоры. Благодаря этим специалистам образовательный процесс может стать более личностным, направленным на развитие и реализацию талантов, интересов каждого отдельного ученика.

Менеджер

Без профессиональных управленцев не может развиваться ни одна сфера промышленности, бизнеса, науки. Поэтому менеджмент сохранит лидирующие позиции в перечне востребованных специальностей в ближайшие 5-10 лет. Эффективный менеджер обеспечивает слаженную работу вверенного ему предприятия, компании. Перспективные отрасли для трудоустройства менеджеров: торговля, банковский сектор, индустрия гостеприимства, производство.

Каких специалистов не коснется прогресс

Очевидно, что эра бухгалтеров, библиотекарей, фасовщиков, секретарей, делопроизводителей уходит в прошлое. Их заменяют программы, механизмы, доступ к информации через интернет. Но многие специальности, которые существуют сегодня, вполне успешно будут существовать и через 5-10 лет, а потому представителям этих отраслей переживать о перспективах карьеры вряд ли стоит.

Среди таких специалистов:

фотографы;

видеооператоры;

копирайтеры;

иллюстраторы.

Сфера производства контента не исчезнет, а станет более профессиональной, так как пользователи уже не готовы «потреблять» некачественные тексты и видеоролики.

Люди все более внимательно относятся к здоровью, поэтому сохранится спрос на услуги фитнес-тренеров, диетологов. Последним стоит уделять внимание научной базе, использовать поддержанные наукой и медициной подходы к коррекции питания.

В сфере финансов акценты сместятся на специалистов, способных сохранить и преумножить капитал, вовремя оценить риски и предупредить негативные последствия рыночных колебаний. Поэтому в бизнесе и частной сфере будут ценить финансовых аналитиков и финансовых инженеров, обеспечивающих профессиональное управление финансами, а также риск-менеджеров, востребованных в банковском и инвестиционном секторах.