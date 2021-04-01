Аналитики оценили состояние рубля и нефти перед встречей ОПЕК

Рубль не будет сильно укрепляться на фоне отсутствия конкретики по санкциям со стороны Соединенных Штатов, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, цена на нефть накануне вечером пошла вниз — до 62,5 доллара за баррель. Причина — очередной локдаун во Франции на целый месяц. При этом ОПЕК+ считает, что рынок сегодня достаточно хрупкий, но, с другой стороны, если они продолжат сокращать добычу, то другие страны могут воспользоваться этим положением.

«Возможно, организация даст послабления для России и Казахстана, как это было в прошлый раз. Но для поддержания цен ОПЕК нужно принимать что-то неожиданное. То, чего рынок не ожидает. Это может быть продление решения по сокращению добычи на три месяца или еще большее ужесточение. Продление решения по сокращению сроком на один месяц ожидаемо рынком. Это не станет поводом для роста. Вполне возможно, что на факте этого решения нефть пойдет в цене вниз», — пояснили аналитики.

В настоящее время нефть торгуется в диапазоне 62–63 доллара за баррель. При этом информация с заседания ОПЕК, которое пройдет сегодня, будет дергать цену на нефть то вверх, то вниз.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль немного укрепляется. Накануне удачно прошел аукцион Минфина РФ, в котором участвовали иностранные инвесторы. Аукцион оказал поддержку рублю.

«Тем не менее на повестке дня остается санкционная тематика, которая оказывает давление на рубль и не дает ему укрепиться до уровня 73 за доллар. Граница в 75 пока что выглядит предельной. США в свою очередь никакой конкретики не объявляют. До 2 июня они должны что-то объявить. Без какой-либо конкретики по санкциям рубль, возможно, не будет укрепляться. Ситуация с рублем пока неопределенная», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.