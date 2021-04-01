Украина лишится дизтоплива и автогаза «Роснефти» в апреле

Киев, 1 апреля. Трейдеры сообщают, что Украина останется в апреле без поставок нефтепродуктов, которые обеспечивают около 22% потребностей рынка дизтоплива и автогаза в стране.

«Роснефть» не объявляла о номинациях на апрель, указывается в сообщении нового трейдера нефтепродуктами российской нефтегазовой компании на Украине. Об этом сообщает информационное агентство «Русские Онлайн».

«Говорят, такова позиция «Роснефти», ясности пока нет, не факт, что импорт возобновится в мае», — заявили представители Coral Energy.

Для Украины это печальная новость, так как поставки «Роснефти» обеспечивают около 22% всего рынка дизельного топлива и автомобильного газа. Примечательно, что в первом квартале 2020 года данный рынок был волатилен из-за снижения объемов поставок дизтоплива из Белоруссии.

Директор украинской «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что трейдерам стоит начать срочный поиск альтернативных источников импорта нефтепродуктов. Дополнительные осложнения накладывают остановка Новополоцкого НПЗ в Белоруссии, а также плановый майский ремонт Мозырского НПЗ — важнейшего белорусского поставщика на Украину.

Экономическая обстановка на Украине ухудшается не только в сфере нефтепродуктов. Недавно стало известно о том, что Рада приняла законопроект, который подтверждает готовность властей продавать за гроши ключевые государственные предприятия страны.