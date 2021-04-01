Лавров констатировал «достижение дна» в отношениях между Россией и Западом

Москва, 1 апреля. Конфронтация России с Западом достигла дна, заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва готова восстанавливать отношения с Евросоюзом, однако не собирается «стучаться в закрытую дверь». Лавров подчеркнул, что Россия не проводит линию на раскол Евросоюза.

«Конфронтация России с Западом достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски», — отметил глава российского дипломатического ведомства.

Он добавил, что в дипломатический и международный обиход слово «война» ввели западные коллеги России.