Россиян предостерегли от покупки некоторых комнатных растений

Москва, 1 апреля. Перед приобретением комнатных растений рекомендуется изучить их свойства, ведь определенные виды содержат ядовитые вещества.

Одними из самых опасных являются представители семейства ароидных — спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, рассказал младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин. Также следует с осторожностью отнестись к семейству молочайных.

Например, цветок «рождественская звезда» содержит большое количество млечного белого ядовитого сока. Аленкин уточнил, что детей и животных нужно оберегать от некоторых растений с плодами. Астматикам не стоит заводить папоротники, так как их споры летают в воздухе и могут негативно сказаться на дыхательном процессе. Эксперт посоветовал отдать предпочтение обеззараживающим воздух растениям. К ним относится герань, сансевиерия и фикус.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске высадят большое количество цветов. Озеленение города будет проходить в несколько этапов.