Возвращение посла Антонова в США зависит от Путина

Москва, 1 апреля. Дата возвращения посла Анатолия Антонова в США зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел выступил в программе «Большая игра» на Первом канале. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что глава государства определит дату возвращения российского дипломата в Вашингтон.

«У него были беседы в администрации президента», — добавил Лавров.

Глава МИД уточнил, что Антонов проводит консультации в ведомстве. Посол встречался с комитетами по международным делам Госдумы и Совфеда.

Москва ранее вызвала Анатолия Антонова для консультаций и обсуждения дальнейшей политики в отношении Вашингтона. Посол подтвердил заинтересованность РФ и США в добрых отношениях.